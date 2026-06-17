Проливные дожди пополнили водохранилища Актюбинской области
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В начале лета в Актюбинской области несколько недель шли сильные дожди. Из-за этого значительно увеличились запасы воды в местных водохранилищах.
По данным областного филиала "Казводхоз", сейчас все три водохранилища региона работают нормально и имеют достаточный запас воды.
Актюбинское и Каргалинское водохранилища сейчас содержат более 100 миллионов кубометров воды каждое. Саздинское водохранилище заполнено более чем наполовину – там накоплено около 3,6 миллиона кубометров.
Специалисты отмечают, что весенний паводок в этом году был слабым. Тогда в Актюбинское водохранилище поступило около 60 миллионов кубометров воды, в Каргалинское – 45 миллионов, в Саздинское – примерно 600 тысяч кубометров.
Однако ситуацию улучшили летние дожди, которые шли около двух недель. За это время уровень воды вырос:
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в Актюбинском водохранилище – более чем на 4 миллиона кубометров,
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в Каргалинском – более 1,5 миллиона,
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в Саздинском – более 400 тысяч кубометров.
По словам специалистов, текущих запасов достаточно для прохождения вегетационного периода. Воды хватит для нужд сельского хозяйства, промышленных предприятий, а также для полива садоводческих участков.
Также Саздинское водохранилище обеспечивает подачу воды в городской канал.
В целом, летние дожди помогли улучшить водную ситуацию в регионе и укрепили водные запасы после слабого весеннего паводка.
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