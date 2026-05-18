Пропавшего на трассе Алматы — Бишкек мужчину нашли мертвым спустя три месяца

В Алматинской области нашли мертвым мужчину, который пропал в феврале этого года на трассе Алматы — Бишкек.

По информации волонтеров организации Lider.kz, 39-летний Чингис Утеубаев исчез 4 февраля в Жамбылском районе. Утром он оставил свои вещи на стоянке возле 60-го километра автодороги Алматы — Бишкек и ушел в неизвестном направлении.

Тело мужчины обнаружили 12 мая дорожные рабочие в безлюдной местности. Сообщается, что признаков насильственной смерти не выявлено.

Иные обстоятельства произошедшего уточняются.







