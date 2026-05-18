Пропавшего на трассе Алматы — Бишкек мужчину нашли мертвым спустя три месяца
Сообщается, что признаков насильственной смерти не выявлено.
Сегодня 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
142Фото: Lider.kz
В Алматинской области нашли мертвым мужчину, который пропал в феврале этого года на трассе Алматы — Бишкек.
По информации волонтеров организации Lider.kz, 39-летний Чингис Утеубаев исчез 4 февраля в Жамбылском районе. Утром он оставил свои вещи на стоянке возле 60-го километра автодороги Алматы — Бишкек и ушел в неизвестном направлении.
Тело мужчины обнаружили 12 мая дорожные рабочие в безлюдной местности. Сообщается, что признаков насильственной смерти не выявлено.
Иные обстоятельства произошедшего уточняются.
Самое читаемое
- Как благоустраивают побережье Алаколя
- Полицейский насмерть сбил супругу на служебном авто в Алматинской области
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области