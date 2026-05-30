Пропавшего пастуха два дня искали в Жамбылской области
В Сарысуском районе Жамбылской области успешно завершилась операция по установлению местонахождения пропавшего пастуха.
Два дня назад в ДЧС поступило сообщение о том, что житель района 1971 года рождения 27 мая выехал на лошади на выпас скота и не вернулся. Для проведения поисковых мероприятий были задействованы силы и средства ДЧС, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и местные жители. В поисках использовались беспилотные летательные аппараты, кинологический расчёт и специальная техника МЧС.
Накануне участникам операции удалось обнаружить лошадь и скот, однако местонахождение мужчины оставалось неизвестным. Поиски продолжались в круглосуточном режиме.
Сегодня спасатели МЧС нашли пастуха в степной местности в 7 километрах от села Актогай. К моменту обнаружения мужчина был сильно утомлён, испытывал жажду и находился без обуви. Несмотря на это, его состояние оценивается как удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался.
Слаженными действиями всех задействованных служб поисково-спасательная операция завершилась успешно.
