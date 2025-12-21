Пропавшего пастуха нашли спустя сутки в Актюбинской области
Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Сегодня, 20:21
99Фото: МЧС РК
В Темирском районе Актюбинской области успешно завершилась поисково-спасательная операция по розыску пастуха 1984 года рождения, передаёт BAQ.KZ.
По предварительным данным, мужчина днём 20 декабря выехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Связь с ним отсутствовала, после чего были развернуты поисковые мероприятия.
К операции привлекли силы МЧС, сотрудников департамента полиции и местных исполнительных органов. Поисковая группировка МЧС работала с участием кинологического расчёта, беспилотного летательного аппарата и спутниковой связи Starlink.
Сегодня пастуха обнаружили в 30 километрах от посёлка Шубаркудык. Его состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
