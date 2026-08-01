Пропавшего подростка нашли на пике Титова в горах Алматы
Спасатели Алматы нашли и благополучно эвакуировали подростка.
1 Августа 2026, 19:43
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1 Августа 2026, 19:431 Августа 2026, 19:43
81Фото: МЧС РК
Ночью на пульт 112 города Алматы поступило сообщение о пропаже 15-летнего подростка, который утром самостоятельно отправился на пик Титова (3871 м) и перестал выходить на связь.
К поисково-спасательной операции были привлечены спасатели УСП-23 и Республиканского спасательного отряда «Барыс». В течение ночи спасатели обследовали плато Мынжылкы, перевал Титова, опрашивали туристов и проверяли возможные маршруты движения подростка.
Утром подросток был обнаружен спасателями в районе озера Титова, в хижине «Верхний Горельник». В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели сопроводили его вниз, и благополучно доставили до УСП-23, после чего передали родителям на экопосту «Медеу».
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