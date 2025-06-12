Пропавшего подростка нашли в ВКО
Четыре дня в ВКО искали пропавшего подростка
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В Восточно-Казахстанской области благополучно завершились поиски 15-летнего Александра Коверзина - подростка, который пропал 9 июня и несколько суток считался без вести пропавшим, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Юноша найден живым и невредимым. Его передали родным, угрозы жизни и здоровью нет.
Александр - гражданин соседнего государства. Его исчезновение вызвало настоящий резонанс: в операции были задействованы более 500 человек - полицейские, спасатели, военные, кинологи с собаками и волонтёры. Территория вокруг города была прочесана до мелочей: леса, побережья, заброшенные здания, дачные массивы. В небе работали дроны, ориентировки распространялись по всем каналам - от социальных сетей до мессенджеров.
Решающим фактором стала бдительность местного жителя, который узнал подростка по ориентировке в соцсетях и сообщил, где его мог видеть. Это помог сузить круг поисков. На третий день Александра обнаружили в заброшенном здании два офицера полиции - старшие лейтенанты Ермек Исаев и Куаныш Акемеев.
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