В Восточно-Казахстанской области благополучно завершились поиски 15-летнего Александра Коверзина - подростка, который пропал 9 июня и несколько суток считался без вести пропавшим, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Юноша найден живым и невредимым. Его передали родным, угрозы жизни и здоровью нет.

Александр - гражданин соседнего государства. Его исчезновение вызвало настоящий резонанс: в операции были задействованы более 500 человек - полицейские, спасатели, военные, кинологи с собаками и волонтёры. Территория вокруг города была прочесана до мелочей: леса, побережья, заброшенные здания, дачные массивы. В небе работали дроны, ориентировки распространялись по всем каналам - от социальных сетей до мессенджеров.

Решающим фактором стала бдительность местного жителя, который узнал подростка по ориентировке в соцсетях и сообщил, где его мог видеть. Это помог сузить круг поисков. На третий день Александра обнаружили в заброшенном здании два офицера полиции - старшие лейтенанты Ермек Исаев и Куаныш Акемеев.