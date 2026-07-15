Тело пропавшего подростка обнаружили в Каспийском море
15 Июля 2026, 17:20
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15 Июля 2026, 17:2015 Июля 2026, 17:20
150Фото: кадр из видео
В Мангистауской области завершилась поисково-спасательная операция по поиску подростка, который пропал во время купания в Каспийском море.
Спасатели МЧС обнаружили тело юноши сегодня в 51 километре от Актау. Оно находилось в воде примерно в 10 метрах от береговой линии.
После обнаружения тело передали сотрудникам полиции для проведения необходимых процедур.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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