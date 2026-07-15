Тело пропавшего подростка обнаружили в Каспийском море

В Мангистауской области завершилась поисково-спасательная операция по поиску подростка, который пропал во время купания в Каспийском море.

Спасатели МЧС обнаружили тело юноши сегодня в 51 километре от Актау. Оно находилось в воде примерно в 10 метрах от береговой линии.

После обнаружения тело передали сотрудникам полиции для проведения необходимых процедур.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.