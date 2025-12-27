  • 27 Декабря, 07:49

Пропавших мужчин нашли живыми в Карагандинской области

К поискам были оперативно привлечены спасательные подразделения.

Сегодня, 07:10
Фото: Pixabay.com

В Карагандинской области успешно завершились поисково-спасательные работы по розыску четырёх мужчин, пропавших в Актогайском районе, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС, мужчины выехали из Балхаша в сторону посёлка Саяк на грузовом автомобиле, однако по пути сбились с маршрута, потеряли ориентиры и перестали выходить на связь.

Пропавших обнаружили между посёлком Саяк и месторождением "Шөлқызыл". Угрозы жизни и здоровью мужчин не было, медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС отметили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей поисковая операция завершилась в кратчайшие сроки.

