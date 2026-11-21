Пропавший табун из 30 лошадей нашли в ВКО с помощью дрона
Скот более трёх недель оставался вне поля зрения владельца.
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В Восточно-Казахстанской области полицейские с помощью беспилотника нашли табун из 30 лошадей, который пропал более трёх недель назад. Животных обнаружили в день обращения владельца.
Утром житель села Акбулак обратился в Маркакольский районный отдел полиции с просьбой помочь найти скот. Самостоятельные поиски мужчины не дали результатов.
Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Учитывая большую территорию и особенности местности, они задействовали беспилотный летательный аппарат. С его помощью удалось обследовать обширные участки, в том числе труднодоступные места.
В результате уже в тот же день сотрудники полиции обнаружили все 30 лошадей. Животные находились в безопасности и были возвращены владельцу.
Хозяин табуна поблагодарил полицейских за оперативность и оказанную помощь.
В полиции отметили, что беспилотники помогают обследовать большие территории, разыскивать пропавший скот и эффективнее выполнять служебные задачи. Владельцам сельскохозяйственных животных рекомендуют обеспечивать надлежащий присмотр за ними, а в случае пропажи своевременно обращаться в полицию по номеру 102.
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