В Восточно-Казахстанской области полицейские с помощью беспилотника нашли табун из 30 лошадей, который пропал более трёх недель назад. Животных обнаружили в день обращения владельца.

Утром житель села Акбулак обратился в Маркакольский районный отдел полиции с просьбой помочь найти скот. Самостоятельные поиски мужчины не дали результатов.

Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Учитывая большую территорию и особенности местности, они задействовали беспилотный летательный аппарат. С его помощью удалось обследовать обширные участки, в том числе труднодоступные места.

В результате уже в тот же день сотрудники полиции обнаружили все 30 лошадей. Животные находились в безопасности и были возвращены владельцу.

Хозяин табуна поблагодарил полицейских за оперативность и оказанную помощь.

В полиции отметили, что беспилотники помогают обследовать большие территории, разыскивать пропавший скот и эффективнее выполнять служебные задачи. Владельцам сельскохозяйственных животных рекомендуют обеспечивать надлежащий присмотр за ними, а в случае пропажи своевременно обращаться в полицию по номеру 102.