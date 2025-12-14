  • 14 Декабря, 15:43

Пропавший в СКО мужчина ждал спасения более 12 часов в холодном автомобиле

Мужчину более 12 часов не выходил на связь.

Сегодня, 14:14
Pixabay.com Сегодня, 14:14
Фото: Pixabay.com

В районе села Карашилик Северо-Казахстанской области проведена поисково-спасательная операция. Местный житель отправился на личном автомобиле на поиски скота и более 12 часов не выходил на связь, после чего родственники обратились за помощью, передаёт BAQ.KZ.

На поиски выехали спасатели МЧС и сотрудники полиции. Операцию осложняли тёмное время суток и протяжённые степные участки местности, где легко потерять ориентир.

Ближе к утру поисковые группы обнаружили мужчину примерно в 15 километрах от села Карашилик. Как выяснилось, из-за поломки автомобиля, отсутствия связи и потери ориентира он был вынужден находиться в холодной машине до рассвета.

Медицинская помощь спасённому не потребовалась.

