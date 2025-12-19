В социальных сетях ранее сообщалось о поисках 61-летнего Утебая Сабирова, который пропал во время охоты на побережье Каспийского моря, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции региона, в Жылыойском районе в зарослях камыша был обнаружен труп мужчины 1964 года рождения. Личность погибшего устанавливается в установленном порядке.

В полиции напомнили, что мужчина был объявлен в розыск 15 декабря. В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.