Пропавший во время охоты мужчина обнаружен мертвым в Атырауской области
Сегодня, 16:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
142Фото: kolchvesti.ru
В социальных сетях ранее сообщалось о поисках 61-летнего Утебая Сабирова, который пропал во время охоты на побережье Каспийского моря, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции региона, в Жылыойском районе в зарослях камыша был обнаружен труп мужчины 1964 года рождения. Личность погибшего устанавливается в установленном порядке.
В полиции напомнили, что мужчина был объявлен в розыск 15 декабря. В настоящее время по данному факту проводятся соответствующие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- Отбасы банк централизовал распределение жилья: как это влияет на очередников
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026