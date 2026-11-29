Пропавшую женщину почти сутки искали в Карагандинской области
Спасатели нашли пропавшую женщину.
29 Ноября 2026, 13:42
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29 Ноября 2026, 13:4229 Ноября 2026, 13:42
166Фото: Скриншот видео
В Нуринском районе Карагандинской области проводились поиски женщины 1985 года рождения.
Как выяснилось, 28 ноября женщина выехала из города Караганды на попутном транспорте в направлении села Изенды, после чего долгое время не выходила на связь.
К поисковым работам были привлечены сотрудники МЧС, полиции и местные жители. В ходе поисков также использовались беспилотные летательные аппараты и кинологические расчёты.
Сегодня утром поисковая группа обнаружила женщину в сенном сарае местного жителя.
В медицинской помощи она не нуждалась.
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