В Нуринском районе Карагандинской области проводились поиски женщины 1985 года рождения.

Как выяснилось, 28 ноября женщина выехала из города Караганды на попутном транспорте в направлении села Изенды, после чего долгое время не выходила на связь.

К поисковым работам были привлечены сотрудники МЧС, полиции и местные жители. В ходе поисков также использовались беспилотные летательные аппараты и кинологические расчёты.

Сегодня утром поисковая группа обнаружила женщину в сенном сарае местного жителя.

В медицинской помощи она не нуждалась.