В Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева в рамках празднования Дня Республики состоялась церемония вручения государственной награды Италии - Ордена Звезды Италии (Ordine della Stella d’Italia) проректору ЕНУ Думану Айтмагамбетову, передаёт BAQ.KZ.

Высокую награду от имени Президента Итальянской Республики вручил Посол Италии в Казахстане, господин Антонелло Де Риу.

Орден учрежден Президентом Италии и присуждается за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами, а также за вклад в развитие культурных, научных, экономических и образовательных связей.

Награды удостаиваются лица, внесшие значительный вклад в продвижение имиджа Италии за рубежом и в развитие международного сотрудничества.

Получение этой почетной награды стало признанием вклада в развитие партнерских отношений между Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилевым и итальянскими образовательными и научными институтами, а также личного вклада в укрепление связей между Казахстаном и Италией.

Напомним, сотрудничество ЕНУ с итальянскими университетами и компаниями находятся на высоком уровне. ЕНУ сотрудничает с Университетом Тренто, Университетом Салерно, Университетом Генуи, Университетом Милано-Бикокка, Миланским университетом, Сиенским университетом для иностранцев, Университетом Катании, Политехническим Университетом Турина, Университетом "Габриэле д’Аннунцио" по таким направлениям, как академическая мобильность, программы двойного диплома, стажировки, обмен преподавателями, совместные научные проекты и т.д.

ЕНУ также является членом Консорциума университетов Silkway, в рамках которого реализуются различные научные и образовательные проекты совместно с итальянскими университетами.

С 2019 года в рамках меморандума между Посольством Италии, ЕНУ и компанией Eni в университете функционирует Центр итальянской культуры им. Энрико Маттеи. В настоящее время Центр проводит курсы итальянского языка.

Среди проектов хотели бы выделить совместный проект с партнерами из Италии, Университетом Милано-Бикокка ежегодная летняя школа "Green Управление зеленой энергетикой", которая уже стала традиционной встречей экспертов и молодых ученых для обсуждения актуальных тем в центральноазиатском регионе и за его пределами. Так, школа способствовала укреплению сотрудничества с компанией Eni, внедрению новой магистерской программы "GREEN ENERGY TECHNOLOGIES" совместно c Корпоративным университетом Eni ECU, налаживанию сотрудничества с вузами Италии Университетом Падова, Политехническим университетом Турина, запуску "Зеленый офис" для продвижения повестки устойчивого развития в деятельности университета и университетской культуре. С 2024 года школа проводится в различных странах Центральной Азии (с 2017 по 2023 в Казахстане, 2024 - Кыргызстан, 2025 - Узбекистан).