Премьер-министр РК Олжас Бектенов в официальном ответе на депутатский запрос сообщил о мерах, предпринимаемых Правительством по поддержке аграриев, в том числе по облегчению долговой нагрузки, передает BAQ.KZ.

В документе подчеркивается, что при условии полного исполнения обязательств со стороны сельхозпроизводителей допускается списание ранее начисленных штрафов и пеней. Также возможно продление сроков текущих займов в индивидуальном порядке — при наличии обоснованных причин и перспектив возврата средств. Аналогичные меры предусмотрены и по договорам лизинга: допустим перенос сроков с последующим списанием санкций, если обязательства выполняются своевременно.

Олжас Бектенов напомнил, что в 2024 году АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" уже реализовали акцию "Погаси долг без пени", в рамках которой заемщики, допустившие просрочку, могли рассчитывать на списание неустоек.

В текущем году в рамках поддержки агросектора на местном уровне предусмотрено более 440 млрд тенге, дополнительно из резерва Правительства выделено 48,4 млрд тенге на субсидирование удобрений и 10 млрд тенге на покрытие затрат по сахарной свекле прошлого года. Средства направляются также на погашение накопившихся обязательств.

Премьер заверил, что вопросы субсидирования находятся на постоянном контроле, и уполномоченные органы совместно с акиматами прорабатывают механизмы погашения задолженности за счет уточнения доходной части местных бюджетов.

Таким образом, Правительство демонстрирует готовность идти навстречу сельхозпроизводителям и создавать максимально лояльные условия для стабилизации их финансового положения.