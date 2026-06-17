«Просил у Бога прощения»: обвиняемый в убийстве целой семьи Сарсемалиев дал показания в суде

В суде по делу об убийстве четырех человек в селе Жангельдин Атырауской области Султан Сарсемалиев рассказал о своей поездке в Мекку после преступления, жизни в Индонезии и мотивах своих действий. Подсудимый заявил, что полностью признает вину, однако считает, что трагедии предшествовал длительный конфликт с семьей погибших.

Я понимаю, что перешел черту. Но они словно сами напрашивались на это. Не останавливались, — сказал Сарсемалиев.

По его словам, после преступления он через Турцию отправился в Мекку.

Я поехал просить у Бога прощения, а не скрываться. Тогда же мне хотелось покончить с собой, — заявил подсудимый.

Сарсемалиев также рассказал, что после задержания в Индонезии признался в содеянном представителю Интерпола еще в аэропорту. При этом он настаивает, что не пытается оправдать свои действия.

Я полностью признаю все свои преступления. У меня нет никаких оправданий, — подчеркнул он.

После допроса суд приступил к исследованию вещественных доказательств. На следующем заседании планируется допрос эксперта, а уже на следующей неделе процесс может перейти к судебным прениям.