«Просил у Бога прощения»: обвиняемый в убийстве целой семьи Сарсемалиев дал показания в суде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В суде по делу об убийстве четырех человек в селе Жангельдин Атырауской области Султан Сарсемалиев рассказал о своей поездке в Мекку после преступления, жизни в Индонезии и мотивах своих действий. Подсудимый заявил, что полностью признает вину, однако считает, что трагедии предшествовал длительный конфликт с семьей погибших.
Я понимаю, что перешел черту. Но они словно сами напрашивались на это. Не останавливались, — сказал Сарсемалиев.
По его словам, после преступления он через Турцию отправился в Мекку.
Я поехал просить у Бога прощения, а не скрываться. Тогда же мне хотелось покончить с собой, — заявил подсудимый.
Сарсемалиев также рассказал, что после задержания в Индонезии признался в содеянном представителю Интерпола еще в аэропорту. При этом он настаивает, что не пытается оправдать свои действия.
Я полностью признаю все свои преступления. У меня нет никаких оправданий, — подчеркнул он.
После допроса суд приступил к исследованию вещественных доказательств. На следующем заседании планируется допрос эксперта, а уже на следующей неделе процесс может перейти к судебным прениям.
Самое читаемое
- После депортации из России: семья Нурлана Сабурова переехала в Алматы
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- Чемпионат мира-2026: Иран и Новая Зеландия забили четыре мяча, Уругвай ушел от поражения
- Ехали на отдых, а попали в больницу: 11 человек пострадали в ДТП с автобусом по дороге в Бурабай
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне