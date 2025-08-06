Ветерану гиревого спорта, неоднократному призёру и чемпиону международных соревнований, представлявшему Казахстан с 2016 по 2024 годы, Министерство культуры и спорта отказало в выплате призовых за победы 2016–2017 годов. Причина — якобы истёк срок исковой давности, передает BAQ.KZ.

Спортсмен обратился в Министерство с заявлением о денежном поощрении за занятые призовые места, однако получил отказ. Не согласившись с решением, он подал иск в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

В ходе разбирательства суд установил, что он действительно выступал под флагом Казахстана и завоёвывал медали на международных аренах. Министерство отказало ему на основании истечения срока давности, однако суд указал, что такие отказы не обоснованы.

Суд отметил, что положения о сроках исковой давности не применяются к административным и бюджетным правоотношениям, а действующие Правила выплат не содержат временных ограничений по подаче заявлений. Кроме того, было зафиксировано, что другим спортсменам с аналогичными заслугами за 2021–2024 годы выплаты производились.

В результате суд признал отказ Министерства незаконным и обязал ведомство выплатить чемпиону положенные призовые за победы 2016 и 2017 годов.