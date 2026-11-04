Проследить путь украденных денег: в Астане предложили создать центр ООН

В Астане может появиться региональный центр Организации Объединенных Наций по борьбе с киберпреступностью. Казахстан предложил объединить усилия стран Евразии, чтобы отслеживать международные мошеннические схемы, связи преступных групп и движение похищенных денег.

С инициативой выступил министр внутренних дел Ержан Саденов на международной конференции, сообщили в Министерстве внутренних дел.

«Нам необходима общая аналитическая работа. Необходимо видеть не отдельные преступления, а всю транснациональную схему. Понимать, как связаны преступные группы, как перемещаются похищенные средства, какие новые угрозы возникают, и на основе этой информации принимать совместные решения», - заявил министр.

Предлагается создать в столице Региональный центр Управления ООН по наркотикам и преступности, деятельность которого охватит Казахстан и другие страны Евразии.

Центр планируют ориентировать на анализ киберугроз, обмен опытом между странами, совершенствование методов расследования преступлений и подготовку специалистов.

По информации МВД, инициатива получила поддержку руководства ООН.