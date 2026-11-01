Протесты молодёжи в Германии переросли в беспорядки

Молодёжные протесты в Германии переросли в беспорядки сразу в нескольких крупных городах. Во Франкфурте-на-Майне участники акций разбивали витрины и вступали в столкновения с полицией, а в Берлине задержали 56 человек. Демонстрации прошли вечером 31 октября под лозунгами движения Gen-Z regelt («Поколение Z решает»).

Во Франкфурте часть протестующих использовала зажигательные средства. В Кёльне полиция применила водомёты после того, как участники акции начали использовать пиротехнику и скрывать лица под масками. Всего протесты состоялись более чем в 30 городах Германии. По данным организаторов, на улицы вышли свыше 100 тысяч человек.

При этом в Мюнхене, Нюрнберге, Дюссельдорфе, Мюнстере, Эрфурте и Дрездене демонстрации прошли мирно. Молодёжь требует улучшить качество образования, принять меры против роста стоимости жизни, усилить защиту климата и расширить доступ к психологической помощи. Среди других требований — отказ от введения обязательной военной службы и сокращения социальных расходов.

Выступления в Германии стали частью волны молодёжных протестов в Европе. В последние недели акции проходили также во Франции и Италии. По данным организаторов, 30 октября в Италии на улицы вышли более миллиона человек.