С 1 июля 2025 года в Казахстане стартует пилотный проект по цифровой маркировке и прослеживаемости бытовых газовых баллонов, содержащих сжиженный нефтяной газ. Инициатива направлена на повышение безопасности и контроль оборота баллонов, нередко становящихся причиной взрывов в жилых домах, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства энергетики и МЧС, в стране используется более 800 тысяч газовых баллонов, и ежегодно регистрируется свыше 100 инцидентов с их участием — от утечек до разрушительных взрывов. Основные причины: эксплуатация неисправных, просроченных или незаконно заправленных баллонов.

"Новая система позволит отслеживать происхождение, техническое состояние и перемещение каждого баллона. Это станет реальным шагом к снижению рисков и усилению надзора", — сообщили в Минэнерго.

Пилотный проект продлится до 31 декабря 2025 года и реализуется Министерством энергетики совместно с МЧС и единым оператором маркировки Tañba. В рамках тестирования отрабатываются:

способы нанесения кодов на баллоны;

цифровая прослеживаемость на всех этапах;

интеграция с бизнес-процессами участников рынка.

После завершения пилота будет принято решение о возможности обязательного внедрения маркировки по всей стране.

В Казахстане уже действует обязательная маркировка табачных изделий, обуви и лекарств. Завершены пилоты по ювелирным изделиям, пиву, моторным маслам. Проекты по БАДам и бытовой химии находятся на стадии запуска.