Противостояние санкциям и готовность к вызовам: о чем заявили Путин и Лукашенко
На заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты России и Белоруссии сделали акцент на углублении интеграции, совместной безопасности и противодействии внешнему давлению, сообщает BAQ.kz.
Как заявил Владимир Путин, Москва и Минск продолжают укреплять союз и вместе противостоят санкционному давлению, выступая за формирование многополярного мира.
Александр Лукашенко подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация требует от двух стран готовности оперативно и совместно реагировать на любые вызовы.
Интеграция и экономика
По словам Путина, за 30 лет взаимодействия России и Белоруссии удалось сформировать фактически общее пространство практически во всех сферах. Граждане двух стран пользуются равными правами, а основу сотрудничества составляют многовековая дружба и общие ценности.
Президент России отметил устойчивый рост торговли и инвестиций. Товарооборот в 2025 году достиг порядка 52 млрд долларов, увеличившись почти на 3% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, стороны намерены восстановить прямое пригородное железнодорожное сообщение между соседними регионами. В частности, в ближайшие месяцы планируется запуск маршрутов Смоленск — Витебск и Орша.
Лукашенко назвал интеграцию двух стран беспрецедентной, подчеркнув роль парламентов как «мотора» союзных отношений. Он также отметил опережающие темпы роста торговли услугами и сообщил о подписании директивы по поддержке и сотрудничеству в сфере правосудия, назвав этот шаг вкладом в защиту международного права.
Безопасность и санкционное давление
Отдельное внимание лидеры уделили вопросам безопасности.
Путин напомнил о вступившем в силу в 2025 году межгосударственном договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который, по его словам, создает надежную основу союзничества. Россия и Белоруссия продолжат предпринимать все необходимые меры для обеспечения военной безопасности.
Также российский президент сообщил о планах подписать документ об организации совместной защиты граждан двух стран от преследования со стороны третьих государств.
Лукашенко заявил о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности. По его словам, в декабре на боевое дежурство в Белоруссии заступил ракетный комплекс «Орешник».
Он отметил, что если такие государства, как Китай и Россия, вызывают опасения на международной арене, то на их союзников оказывается давление и предпринимаются попытки вмешательства в экономику.
В целом выступления лидеров были сосредоточены на укреплении союзных механизмов, расширении экономического взаимодействия и координации действий в условиях внешних вызовов.
