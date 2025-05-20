В рамках борьбы с теневым оборотом мобильных устройств Комитет телекоммуникаций наладил сотрудничество с крупными онлайн-платформами. Об этом сообщили представители МЦРИАП РК на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Как отмечают спикеры, в ближайшее время один из крупнейших казахстанских маркетплейсов внедрит функцию проверки IMEI-устройств прямо в приложении. Покупатели смогут заранее убедиться в легальности и верификации смартфонов перед приобретением.

"Сейчас потребители всё чаще покупают устройства через онлайн-платформы. Мы провели ряд встреч с крупным бизнесом, в том числе с маркетплейсами и импортёрами. Уже достигнута договорённость: в приложении покупатель сможет увидеть статус верификации устройства. Технический функционал для этого находится в разработке и будет запущен в ближайшее время", — пояснил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Дамир Сейсембеков.

Согласно установленным правилам, если вы вставили SIM-карту в устройство, и оно активировалось в сотовой сети, но при этом не прошло верификацию, система отправит SMS-уведомление о том, что телефон не верифицирован. Такое устройство попадёт в так называемый "серый список".

У пользователя будет 30 дней, чтобы перевести устройство в "белый список". Как сообщают спикеры, для этого предусмотрены два пути:

Если вы завезли телефон самостоятельно через государственную границу, вы можете пройти верификацию, предоставив подтверждающие документы.

Если вы приобрели устройство у продавца, можете обратиться к нему с требованием урегулировать вопрос регистрации. Если продавец не решит проблему — предусмотрена возможность возврата устройства.

В течение этих 30 дней телефоном можно пользоваться без ограничений. Однако пользователю будут регулярно приходить уведомления о том, что устройство находится в "сером списке". По истечении указанного срока, если верификация не пройдена, устройство попадёт в "чёрный список".