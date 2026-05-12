В Казахстане с начала года проверили 280 пассажирских поездов, в ходе которых выявлены сотни нарушений, передает BAQ.kz.

Сколько нарушений выявили

Как сообщили в Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Казахстана, за четыре месяца зафиксировано 569 нарушений правил перевозки пассажиров.

Кроме того, выявлено 88 безбилетных пассажиров и более 1,3 тонны неоформленного багажа.

В ходе проверок особое внимание уделяется техническому состоянию вагонов, качеству обслуживания пассажиров, а также условиям для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Какие меры приняты

По итогам проверок приняты меры реагирования. В частности, приостановлена эксплуатация девяти пассажирских вагонов, не соответствующих установленным требованиям.

Контроль за пассажирскими перевозками будет продолжен, отметили в ведомстве. Основная цель - повышение безопасности и качества услуг на железной дороге.