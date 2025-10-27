Прямое ж/д сообщение между Алматы и Москвой возобновлено спустя восемь лет
Состав обновили на современные пассажирские вагоны.
26 октября из Алматы отправился первый поезд в Москву после возобновления прямого маршрута, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КТЖ.
В компании отметили, что в этом году состав обновили на современные пассажирские вагоны отечественного производства завода АО "ЗИКСТО". Новые купейные и плацкартные вагоны оснащены улучшенной шумоизоляцией, современными системами кондиционирования и санитарными модулями. Для маломобильных граждан предусмотрены специализированные вагоны.
Состав включает один купейный вагон на 36 мест и один плацкартный на 52 места.
До станции Саратов поезда "Алматы — Москва" следуют в составе маршрута № 7/8 "Алматы — Саратов", после чего прицепляются к поезду № 85/86 "Дербент — Москва" и направляются в российскую столицу. Отправление из Алматы-2 запланировано на 20:20, обратный рейс из Москвы состоится 30 октября.
С 26 по 30 октября 2025 года поезда будут отходить из Алматы по четным числам, а с 1 ноября по 13 декабря — по нечетным.
Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах. Время в пути составит около трёх с половиной суток.
Прямое сообщение между Алматы и Москвой было приостановлено в 2017 году.
Кроме того, в компании напомнили, что попытка провоза опасных или запрещённых предметов влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.
