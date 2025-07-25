Психически больная женщина сбросила новорождённого с поезда
Суд отправил её на принудительное лечение.
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Карагандинская транспортная прокуратура завершила расследование трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке "Караганда-Сортировочная – Сарыбель", передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
20 апреля 2025 года одна из пассажирок почувствовала схватки и самостоятельно родила в санитарном помещении вагона. Медицинская помощь при родах оказана не была.
Как выяснилось, женщина страдала психическим заболеванием и на момент происшествия находилась в состоянии обострения. После родов она сбросила новорождённого в санитарный сток поезда. Ребёнок упал на рельсы и получил смертельные травмы.
Суд Осакаровского района Карагандинской области признал женщину невменяемой и постановил назначить ей принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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