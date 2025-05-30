В ночь на 30 мая 2025 года, около 00:30, в отдел полиции Бурлинского района Западно-Казахстанской области поступило сообщение о неадекватном мужчине с бензопилой на территории автозаправочной станции "Нефтэк". По словам очевидцев, неизвестный вел себя агрессивно, бросался на автомобили и людей, создавая угрозу общественной безопасности. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, передает BAQ.KZ.

Мужчина, 1989 года рождения, был задержан без применения силы. Как выяснилось, он состоит на учете в психиатрическом учреждении.

В настоящее время он помещён в Центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД), также решается вопрос о его госпитализации в Областной центр психического здоровья (ОЦПЗ) по ЗКО.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники полиции продолжают разбирательство.

Ранее агрессор с ножом напал на мужчину с семьей на заправке в Боровом.