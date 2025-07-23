Психотропные препараты из Казахстана пытались ввезти в Кыргызстан
Во время попытки незаконного ввоза медикаментов задержан мужчина.
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Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о пресечении деятельности преступной группы, организовавшей канал незаконного ввоза сильнодействующих психотропных препаратов на территорию страны из Казахстана, передает BAQ.KZ.
Как отметили в ведомстве, операция была проведена при участии военнослужащих пограничной службы. В результате удалось выявить схему контрабанды, по которой препараты поступали из Казахстана.
Во время попытки незаконного ввоза медикаментов без разрешительных документов был задержан гражданин Кыргызстана. У него при себе обнаружили 288 упаковок препарата "Тропикамид, 2160 таблеток "Мидакс" и 230 упаковок "Лирики".
Все эти препараты классифицируются как сильнодействующие психотропные средства и находятся под строгим контролем.
Продолжая оперативные мероприятия, сотрудники ГКНБ задержали в Бишкеке ещё троих человек, предположительно причастных к контрабанде. Они доставлены в следственный изолятор, где с ними проводятся следственные действия.
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