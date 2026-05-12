Публичный реестр коррупционеров утвердили в Казахстане
В стране утвердили правила включения граждан и компаний в реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями, передает BAQ.kz.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов подписал приказ, которым утверждены правила включения физических и юридических лиц в реестр, связанный с экономическими правонарушениями.
Документ разработан в рамках Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и направлен на совершенствование системы выявления и учета лиц, причастных к экономическим преступлениям.
Согласно утвержденным правилам, в реестр могут быть включены:
-
физические лица, включая руководителей и работников организаций, если их вина в совершении экономического правонарушения подтверждена вступившим в законную силу приговором суда;
-
юридические лица, которые использовались для совершения экономических правонарушений.
Таким образом, в список попадут как конкретные граждане, признанные виновными судом, так и компании, через которые совершались противоправные действия.
Основная задача документа – усиление профилактики экономических правонарушений и повышение прозрачности в сфере финансовой деятельности. Реестр позволит государственным органам системно учитывать лица и организации, уже причастные к таким нарушениям.
В соответствии с приказом, профильный департамент АФМ обязан обеспечить государственную регистрацию документа в Министерстве юстиции, а также его размещение на официальном интернет-ресурсе после публикации.
Приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.
Принятые правила формируют единый механизм учета лиц, связанных с экономическими правонарушениями, и направлены на укрепление финансовой безопасности страны.
