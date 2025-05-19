Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает о продлении временного закрытия пункта пропуска "Тажен" на границе с Узбекистаном до 1 сентября 2025 года, передаёт передает baq.kz. Решение принято по взаимному согласованию сторон и связано с масштабными строительными и реконструкционными работами на пограничной территории.

С начала февраля движение через "Тажен" было приостановлено для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и транспорта грузоподъёмностью до 3,5 тонн. Первоначально ограничение планировалось как временное, однако в связи с продолжением работ и необходимостью обеспечения безопасности граждан, Казахстан предложил продлить срок закрытия. Узбекистан поддержал инициативу.

В настоящее время на территории пункта пропуска ведётся активная реконструкция: устанавливаются металлоконструкции, прокладываются инженерные сети, проводится капитальный ремонт зданий. Дополнительно, в период с мая по август, АО "НК КазАвтоЖол" займётся строительством новой автомобильной дороги на нейтральной полосе между казахстанским пунктом "Тажен" и узбекским "Даут Ата". С узбекской стороны также запланированы аналогичные работы.

Гражданам, планирующим поездки через границу, настоятельно рекомендуется учитывать текущие ограничения при составлении маршрутов и пользоваться альтернативными пунктами пропуска.

Ранее мы сообщали, что ключевой пункт пропуска "Нур Жолы" на казахстанско-китайской границе оказался перегружен.