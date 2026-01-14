  • 14 Января, 22:26

Путешественникам упростили поиск гидов по Казахстану

Теперь сертифицированных гидов и экскурсоводов по всей стране можно найти на специальном туристском портале Kazakhstan Travel, передает BAQ.KZ.

На сайте представлены специалисты, которые включены в реестр, подтвердили свою квалификацию и получили бейджи. Это гиды из Алматы и Алматинской области, Астаны, Шымкент, Мангистауской, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской области.

– Реестр позволяет подобрать гида в нужном регионе и заранее обсудить формат маршрута и сопровождения - для знакомства с городом, природными маршрутами, культурно-историческими объектами или местными традициями, – отметили в Минтуризма и спорта Казахстана.

