Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе беседы подробно рассмотрено текущее развитие событий в регионе, в том числе в контексте предложенного президентом США плана по нормализации обстановки в Газе.

Кроме того, лидеры затронули тему иранской ядерной программы и обсудили пути стабилизации ситуации в Сирии.