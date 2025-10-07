Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Газе и стабилизацию в Сирии
Лидеры также затронули тему иранской ядерной программы.
Сегодня, 07:11
87Фото: Report
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе беседы подробно рассмотрено текущее развитие событий в регионе, в том числе в контексте предложенного президентом США плана по нормализации обстановки в Газе.
Кроме того, лидеры затронули тему иранской ядерной программы и обсудили пути стабилизации ситуации в Сирии.
