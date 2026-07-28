Путин поручил пересмотреть договор о поставках оружия с Казахстаном

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об изменении действующих соглашений о военно-техническом сотрудничестве. Речь идет о соглашении с Казахстаном, заключенном 24 декабря 2013 года, и договоре с Узбекистаном от 29 ноября 2016 года.

После завершения переговоров российскому правительству разрешено подписать документы о внесении изменений в эти соглашения. Действующие договоры регулируют взаимные поставки продукции военного назначения. Они охватывают не только вооружение и военную технику, но и ремонт, модернизацию, совместные научные разработки, производство, подготовку специалистов, а также передачу технологий, технической документации и другой военно-технической информации.

Поставки осуществляются на основании контрактов между уполномоченными организациями, а перечни продукции утверждаются государственными органами обеих стран. Таким образом, соглашения предусматривают поставки продукции военного назначения как из России в Казахстан и Узбекистан, так и в обратном направлении. Решение о пересмотре договоров принято на фоне действующих западных санкций против российского военно-промышленного комплекса.

После начала полномасштабной войны в Украине США, Евросоюз и другие страны ввели ограничения на экспорт в Россию вооружений, технологий и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.