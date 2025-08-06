  • 6 Августа, 18:43

Путин провёл трёхчасовые переговоры с представителем Трампа

Путин в пятый раз встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом.

Сегодня, 18:10
АВТОР
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Kremlin.ru Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 6 августа принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба Кремля, передает BAQ.KZ.

Путин, приветствуя Уиткоффа в Кремле, по-английски сказал ему "Добро пожаловать".

Как пишет агентство Bloomberg, на встрече присутствовал также помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча продлилась около трех часов, после этого Уиткофф поехал в американское посольство. 

Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "весьма полезным и конструктивным". В числе обсуждаемых тем были конфликт на Украине и перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Москва, по словам Ушакова, "передала некоторые сигналы" по вопросу Украины и получила "соответствующие сигналы" от Трампа. Помощник российского лидера воздержался от более подробных комментариев, пояснив, что президент США еще не получил доклад о результатах встречи.

Трамп накануне приезда Уиткоффа утверждал, что российские власти "хотели увидеться" со спецпосланником и "просили" о встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "всегда рады видеть" Уиткоффа.

Предыдущие визиты Уиткоффа в Россию и переговоры с Путиным состоялись 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.

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