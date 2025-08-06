Путин провёл трёхчасовые переговоры с представителем Трампа
Путин в пятый раз встретился со спецпосланником Трампа Уиткоффом.
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Президент России Владимир Путин 6 августа принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба Кремля, передает BAQ.KZ.
Путин, приветствуя Уиткоффа в Кремле, по-английски сказал ему "Добро пожаловать".
Как пишет агентство Bloomberg, на встрече присутствовал также помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча продлилась около трех часов, после этого Уиткофф поехал в американское посольство.
Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа "весьма полезным и конструктивным". В числе обсуждаемых тем были конфликт на Украине и перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.
Москва, по словам Ушакова, "передала некоторые сигналы" по вопросу Украины и получила "соответствующие сигналы" от Трампа. Помощник российского лидера воздержался от более подробных комментариев, пояснив, что президент США еще не получил доклад о результатах встречи.
Трамп накануне приезда Уиткоффа утверждал, что российские власти "хотели увидеться" со спецпосланником и "просили" о встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "всегда рады видеть" Уиткоффа.
Предыдущие визиты Уиткоффа в Россию и переговоры с Путиным состоялись 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.
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