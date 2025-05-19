Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более двух часов, передает BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

Путин после переговоров вышел к журналистам. Он назвал разговор с Трампом "откровенным и содержательным". Президент США, по его словам, высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

"Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей", – цитирует его ТАСС.

Он заявил, что Россия и Украина должны найти "компромиссы, устраивающие обе стороны". По его словам, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. Детали разговора, добавил Путин, позднее разъяснят его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков.

До разговора с Путиным Трамп, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники, поговорил с президентом Владимиром Зеленским. Утверждается, что они обсудили "конкретные шаги, необходимые для завершения войны" в Украине.

Белый дом и сам Дональд Трамп пока не сообщали об итогах разговора с Путиным.