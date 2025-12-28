Путин встретился с Назарбаевым в Кремле
Президент России Владимир Путин провёл встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает BAQ.KZ. Видео встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.
На кадрах Путин и Назарбаев сидят за круглым столом, украшенным белыми цветами. Подробностей встречи пресс-служба российского президента не предоставила.
Напомним, в ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился в России с двухдневным государственным визитом. В Кремле тогда также прошла неформальная встреча.
