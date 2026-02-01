  • Главная
  пьяный водитель попытался скрыться от полиции в Туркестанской области

пьяный водитель попытался скрыться от полиции в Туркестанской области

Полицейскими предотвращено возможное ДТП.

Сегодня 2026, 01:20
Фото: Pixabay.com

Во время патрулирования инспекторы батальона патрульной полиции Туркестанской области выявили водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ

На законное требование об остановке мужчина не отреагировал и попытался скрыться, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.

Полицейскими автомобиль был своевременно остановлен, что позволило избежать возможной аварии. Согласно результатам медицинского освидетельствования факт алкогольного опьянения подтвердился. 

По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишён права управления транспортными средствами.

