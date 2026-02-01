пьяный водитель попытался скрыться от полиции в Туркестанской области
Полицейскими предотвращено возможное ДТП.
Сегодня 2026, 01:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:20Сегодня 2026, 01:20
66Фото: Pixabay.com
Во время патрулирования инспекторы батальона патрульной полиции Туркестанской области выявили водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ.
На законное требование об остановке мужчина не отреагировал и попытался скрыться, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.
Полицейскими автомобиль был своевременно остановлен, что позволило избежать возможной аварии. Согласно результатам медицинского освидетельствования факт алкогольного опьянения подтвердился.
По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишён права управления транспортными средствами.
Самое читаемое
- В Минтуризма РК ответили на пост отца Шайдорова о поддержке спортсмена
- Зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге — Минспорта
- Иностранное издание включило Мангистау в список обязательных к посещению мест
- Костюм Димаша, созданный стилистом Майкла Джексона, показали в Алматы
- Токаев предложил учредить Премию имени Трампа за вклад в миротворчество