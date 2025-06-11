Министерство внутренних дел Казахстана выступило с официальным заявлением в ответ на требования некоторых граждан об отмене наказаний за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, передает BAQ.KZ.

"Мы категорически против любых послаблений, предусмотренных статьёй 608 КоАП. Строгие меры введены в 2020 году не случайно — это не просто цифры, а барьер между жизнью и смертью на дорогах", — заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По данным МВД, за последние пять лет в стране произошло более 2,5 тысяч ДТП по вине пьяных водителей. В результате погибли более 460 человек, ещё свыше 3 300 пострадали.

В министерстве напомнили о трагедии в Алматы, где пьяный водитель сбил троих сотрудников дорожной службы — двое из них погибли. "Они просто выполняли свою работу и больше домой не вернулись", — подчеркнул Алекешев.

По словам представителя МВД, наказание в виде семилетнего лишения водительских прав эффективно влияет на поведение граждан: несмотря на рост автопарка, число задержанных пьяных водителей сокращается.

"Пьяный за рулём — это не просто нарушитель, это потенциальный убийца", — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что в ряде стран наказания за аналогичные правонарушения значительно строже — вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля.

В завершение МВД заявило, что считает любые предложения об отмене или смягчении ответственности недопустимыми.