Пять человек погибли при ударе по свадебной церемонии в Иране

Пять человек погибли и еще 50 получили ранения после удара по жилому району города Кухестак в Сирике на юге Ирана, где проходила свадебная церемония. Среди погибших есть ребенок, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на иранское государственное агентство ИРНА.

По данным агентства, атака произошла во вторник около 20:00 по местному времени в провинции Хормозган. В момент удара в доме проходило празднование свадьбы.

Первые сообщения говорили о четырех погибших. Заместитель губернатора Хормозгана Ахмад Нафиси подтвердил эти данные и сообщил, что среди жертв есть ребенок.

В результате атаки на свадебную церемонию в городе Кухестак в Сирике число погибших достигло четырех человек, - сообщил Нафиси.

Позже Красный Полумесяц Ирана обновил данные. Число погибших выросло до пяти, ранения получили 50 человек.

Среди пострадавших есть дети

ИРНА сообщает, что по меньшей мере 15 детей, находившихся на свадебной церемонии, получили ранения. Один ребенок погиб.

Агентство опубликовало фотографии пострадавших детей и кадры с места происшествия.

По версии иранской стороны, удар нанесли вооруженные силы США. ИРНА пишет, что той же ночью атакам подверглись районы Бендер-Аббаса, Сирика, Джаска и острова Кешм.

Отдельно сообщалось об ударах по другим частям Ирана. В провинции Хузестан, по данным местных властей, погибли семь человек, еще восемь получили ранения после атак по трем объектам.

Иран объявил об ответных ударах

После событий в Сирике Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» заявили об ответе на американские атаки по объектам в провинциях Систан и Белуджистан и Хормозган.

КСИР позднее сообщил о ракетных ударах по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Эрбиле. Иранская сторона связала эти действия в том числе с гибелью людей на свадебной церемонии в Сирике.

По сообщениям ИРНА, в Иордании баллистическими ракетами была атакована база морской пехоты США «Табтин». КСИР заявил о потерях среди американских военнослужащих. Подтверждения этих данных со стороны США в материалах ИРНА не приводится.

Иранские военные сообщили и об ударе по базе Али ас-Салем в Кувейте. КСИР утверждает, что были поражены командный пункт, ангары с беспилотниками и несколько БПЛА.

Иранская сторона назвала произошедшее ответом на удары по жилым объектам, включая дом в Сирике, где проходила свадебная церемония.