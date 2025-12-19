Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли удар по двум судам в восточной части Тихого океана в рамках операции по борьбе с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли пять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Южное командование ВС США.

Как заявили в командовании, операция была направлена против морских каналов незаконного оборота наркотиков. Удары были нанесены по двум отдельным судам, которые, по данным американской стороны, использовались для транспортировки запрещённых веществ.

"Всего в ходе этих действий было убито пять мужчин-наркотеррористов — трое на первом судне и двое на втором", — приводит агентство Reuters заявление Южного командования, опубликованное в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Дополнительные подробности о принадлежности судов, гражданстве погибших и характере перевозимого груза в сообщении не уточняются. В командовании подчеркнули, что операция проводилась в рамках усилий по противодействию международной наркоторговле и обеспечению безопасности в регионе.