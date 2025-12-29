В результате дорожно-транспортного происшествия в Стамбуле погибли пять человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно заявлению администрации губернатора Стамбула, авария произошла в субботу вечером в районе Эсеньюрт, расположенном в европейской части города. По предварительным данным, микроавтобус перевернулся на проезжей части из-за сильного дождя и скользкого дорожного покрытия.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, полицейские и медицинские службы. Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения, при этом состояние двоих из них оценивается как критическое.

Обстоятельства произошедшего уточняются, соответствующие службы продолжают работу на месте аварии.