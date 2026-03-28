Пять человек пострадали в Абу-Даби после ракетной атаки
Ракеты были запущены со стороны Ирана.
Сегодня 2026, 11:04
Фото: Al Hadath
В Абу-Даби пять человек получили ранения в результате ракетной атаки, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al Hadath.
По информации пресс-службы правительства эмирата, пострадавшими оказались граждане Индии. Они получили травмы после падения обломков баллистических ракет, которые были перехвачены системами противовоздушной обороны.
«Пятеро граждан Индии получили ранения в результате падения обломков перехваченных баллистических ракет. Их травмы варьируются от средней до легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты были запущены со стороны Ирана и были нацелены на промышленную зону Абу-Даби.
