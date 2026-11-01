Пять человек пострадали в ДТП с участием Audi и «Нивы» в Акмолинской области
Всех пострадавших доставили в больницу.
1 Ноября 2026, 17:36
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1 Ноября 2026, 17:361 Ноября 2026, 17:36
124Фото: Pixabay.com
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Нива» и Audi произошло 1 ноября на 226-м километре трассы Астана – Атбасар – Жаксы.
В результате аварии травмы получили пять человек: трое пассажиров «Нивы» и двое пассажиров Audi. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В отношении виновника ДТП составили административный протокол по статье 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также сохранять внимательность во время поездок.
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