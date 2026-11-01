Пять человек пострадали в ДТП с участием Audi и «Нивы» в Акмолинской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Нива» и Audi произошло 1 ноября на 226-м километре трассы Астана – Атбасар – Жаксы.

В результате аварии травмы получили пять человек: трое пассажиров «Нивы» и двое пассажиров Audi. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В отношении виновника ДТП составили административный протокол по статье 610 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Департамент полиции призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также сохранять внимательность во время поездок.