Пять медалей завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
Чемпионат Азии по стендовой стрельбе проходит в эти дни в Дохе (Катар), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
В рамках турнира представители Казахстана завоевали уже пять медалей. В их числе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.
– В дисциплине "скит" у женщин победу одержала Адель Садакбаева. Также в этом же виде программы Ольга Хайлова заняла третье место. В командных соревнованиях Адель Садакбаева, Ольга Хайлова и Асем Орынбай поднялись на первую ступень пьедестала
У мужчин в "ските" Эдуард Ещенко завоевал серебряную медаль. Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Страну представили Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков, – сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
Чемпионат Азии продлится до 22 января.
