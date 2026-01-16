Чемпионат Азии по стендовой стрельбе проходит в эти дни в Дохе (Катар), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.



В рамках турнира представители Казахстана завоевали уже пять медалей. В их числе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

– В дисциплине "скит" у женщин победу одержала Адель Садакбаева. Также в этом же виде программы Ольга Хайлова заняла третье место. В командных соревнованиях Адель Садакбаева, Ольга Хайлова и Асем Орынбай поднялись на первую ступень пьедестала



У мужчин в "ските" Эдуард Ещенко завоевал серебряную медаль. Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Страну представили Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков, – сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Чемпионат Азии продлится до 22 января.