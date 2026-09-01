Пять молодых ученых получили жилье по поручению Президента

Пяти молодым ученым в Казахстане вручили жилищные сертификаты, позволяющие получить жилье на безвозмездной основе. Церемония прошла 1 сентября, в День знаний, в рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева.

Сертификаты молодым исследователям вручил и.о. министра науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Поручение усилить социальную поддержку молодых ученых Глава государства дал 31 мая 2024 года во время встречи с представителями научного сообщества в «Ғылым ордасы». Одна из ключевых задач этой работы – создание условий, которые позволят молодым специалистам продолжать научную деятельность и строить карьеру в Казахстане.

Очередной список получателей жилья определила специальная комиссия. В него вошли молодые ученые научных организаций, вузов и организаций послевузовского образования, работающие в Астане и Алматы.

«В этот знаменательный день в рамках поручения Главы государства мы торжественно вручаем жилищные сертификаты пяти молодым ученым. Это важное проявление конкретной государственной поддержки молодых исследователей, работающих в сфере науки. Сегодня вы становитесь обладателями жилищных сертификатов, которые позволяют получить жилье на безвозмездной основе», – сказал Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что жилищные сертификаты – не единственный инструмент поддержки. Молодые исследователи также могут приобрести собственное жилье с помощью льготных программ, реализуемых через «Отбасы банк».

«Президент уделяет особое внимание поддержке молодых ученых, развитию их научного потенциала и улучшению социальных условий. Такие меры направлены не только на улучшение социальных условий молодых ученых, но и на создание возможностей для того, чтобы они могли сосредоточиться на научных исследованиях и вносить вклад в развитие науки и технологий нашей страны», – отметил Нурбек.

Один из получателей сертификата – преподаватель Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина Кадирбек Володя. Он отметил, что решение жилищного вопроса является важным инструментом поддержки молодых исследователей и стимулирования научной деятельности.

В Казахстане действует и отдельная программа льготных жилищных займов для молодых ученых. Соглашение о ее реализации на 2023–2027 годы Министерство науки и высшего образования и «Отбасы банк» подписали в октябре 2023 года.

В министерстве рассчитывают, что улучшение жилищных и социальных условий позволит привлечь в науку больше молодых специалистов, повысить их исследовательскую активность и создать условия для реализации новых научных проектов.