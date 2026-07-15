Пять погибших из-за гололеда: впервые в Казахстане вынесли приговор за плохое содержание дороги

Бейнеуский районный суд Мангистауской области вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, произошедшем зимой на трассе республиканского значения. Это первый подобный случай в судебной практике Казахстана, когда причиной уголовной ответственности стало ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги.

Трагедия произошла 16 января 2026 года на автодороге «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Отес – Шетпе – Жетібай – Ақтау». На покрытой гололедом трассе пассажирский автобус Yutong съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии погибли пять человек, еще 14 получили различные травмы.

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, расследование проводили специальные прокуроры. Следствие пришло к выводу, что трагедия стала следствием ненадлежащего зимнего содержания дороги. По данным прокуратуры, была установлена прямая причинно-следственная связь между бездействием ответственных лиц и гибелью людей.

Суд признал начальника ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО «КАЖСервис» виновным по части 4 статьи 353 Уголовного кодекса («Халатность»). Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. В прокуратуре подчеркнули, что это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги стало основанием для привлечения к уголовной ответственности за гибель людей.

Приговор пока не вступил в законную силу.