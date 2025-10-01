Пограничная служба Казахстана объявила о временном закрытии пяти автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем в начале октября, передает BAQ.KZ.

Это связано с празднованием в КНР Дня образования страны с 1 по 3 октября и Праздника середины осени 6 октября. В указанные дни пропуск лиц и транспортных средств через автомобильные пункты "Майкапчагай", "Бахты", "Достык", "Нурлы жол" и "Калжат" приостанавливается. При этом железнодорожные пункты пропуска "Достык" и "Алтынколь" продолжат работать в обычном режиме, никаких других ограничений на границе не вводится.

Отметим, в сентябре 2025 года Пограничной службой КНБ РК при взаимодействии с другими компетентными органами были предприняты масштабные меры по обеспечению безопасности на Государственной границе.

По итогам месяца было задержано 4 634 нарушителя законодательства в пограничной зоне, из которых 3 954 — иностранные граждане.

Особое внимание пограничники уделили пресечению незаконного перемещения грузов через границу. Всего предотвращено 1 349 таких попыток. Среди изъятого — оружие и боеприпасы (включая охолощённые автоматы, холодное, травматическое и пневматическое оружие), топливо и горюче-смазочные материалы, контрабандные товары и незадекларированная валюта.

В частности, было выявлено 45 фактов незаконного перемещения оружия, включая 12 охолощённых автоматов "АК-74", 1 единицу травматического, 2 — пневматического и 54 — холодного оружия, а также 101 боеприпас. Топливо и ГСМ пытались провести в 478 случаях — на сумму более 25 млн тенге. Товары народного потребления — в 657 случаях на сумму свыше 1,6 млрд тенге, а факты незаконного перемещения валюты составили 180 эпизодов на сумму более 1,9 млрд тенге.

Также особый контроль был обеспечен на акватории Каспийского моря. Пресечено 103 факта браконьерства. Пограничники изъяли 15 плавательных средств и более 30 км браконьерских сетей. Из воды также было поднято 162 особи осетровых рыб общим весом 643 кг. Сумма предотвращённого ущерба превысила 258 млн тенге.

Все материалы по выявленным нарушениям направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений.