В результате самоубийственного теракта в штате Борно на северо-востоке Нигерии погибли пять солдат, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

По имеющейся информации, взрыв произошёл на территории военной базы в районе Пулка штата Борно. Нападавший привёл в действие взрывное устройство, находясь вблизи объекта.

В результате теракта погибли пять военнослужащих, ещё несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Данные о числе пострадавших уточняются.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Вместе с тем в регионе регулярно совершают атаки члены террористической организации "Боко Харам", активной на северо-востоке Нигерии.

Между тем недавно назначенный министр обороны страны Кристофер Муса распорядился вывести военных с дорожных контрольно-пропускных пунктов и передислоцировать их в лесные массивы для непосредственного противостояния террористическим группировкам.

Террористическая организация "Боко Харам" действует в Нигерии с начала 2000-х годов и с 2009 года осуществляет массовые теракты, жертвами которых стали десятки тысяч человек. С 2015 года группировка также совершает нападения на территории соседних государств — Камеруна, Чада и Нигера, где в бассейне озера Чад в результате атак погибли не менее двух тысяч человек.