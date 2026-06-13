Пять военнослужащих погибли при крушении самолета ВВС Индии
Инцидент произошел во время планового полета.
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Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение на авиабазе Джорхат в штате Ассам. В результате авиакатастрофы погибли пять военнослужащих.
Как сообщили в ВВС Индии, после крушения на месте возник пожар, к ликвидации которого были привлечены экстренные службы.
В военном ведомстве подтвердили гибель членов экипажа и выразили соболезнования семьям погибших.
По данным индийских СМИ, самолет разбился во время захода на посадку на авиабазе Джорхат. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия.
Ранее Министерство обороны Индии сообщало о крушении самолета и проведении аварийно-спасательных работ. Позже ВВС страны уточнили информацию о жертвах.
Расследование причин авиакатастрофы продолжается.
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