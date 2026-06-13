Пять военнослужащих погибли при крушении самолета ВВС Индии

Военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение на авиабазе Джорхат в штате Ассам. В результате авиакатастрофы погибли пять военнослужащих.

Как сообщили в ВВС Индии, после крушения на месте возник пожар, к ликвидации которого были привлечены экстренные службы.

В военном ведомстве подтвердили гибель членов экипажа и выразили соболезнования семьям погибших.

По данным индийских СМИ, самолет разбился во время захода на посадку на авиабазе Джорхат. Для выяснения причин и обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия.

Ранее Министерство обороны Индии сообщало о крушении самолета и проведении аварийно-спасательных работ. Позже ВВС страны уточнили информацию о жертвах.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается.