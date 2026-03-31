Пятеро казахстанцев осуждены за кражу меди из поездов, направлявшихся в Китай, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемых задержали в феврале сотрудники криминальной полиции на станции Семей. По версии следствия, мужчины похищали медь из вагонов поездов, следовавших в Китай.

Установлено, что злоумышленники успели вывезти более 4 тонн металла. Общий ущерб составил около 6,8 миллиона тенге.

Суд признал всех пятерых виновными и назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Отмечается, что причинённый ущерб полностью возмещён.

В полиции добавили, что на объектах железнодорожной инфраструктуры регулярно проводятся профилактические рейды, направленные на предотвращение подобных преступлений.