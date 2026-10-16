Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море

Пятерых членов экипажа танкера Wine Trader, на борту которого произошёл пожар в Чёрном море у берегов Румынии, спасли и доставили в порт Констанцы. Поиски остальных моряков продолжаются.

По данным пресс-службы Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, пятерых спасённых доставил в порт вертолёт Black Hawk Инспектората общей авиации МВД.

У одного из моряков обнаружили ожоги кожи головы, у другого — лёгкое отравление дымом. У остальных троих видимых травм не выявили.

Пожар на танкере под флагом Сан-Марино произошёл недалеко от города Сулина. Судно перевозило химикаты и находилось примерно в 14 морских милях от побережья, когда экипаж утром подал сигнал бедствия.

Всего на борту находились 12 моряков. Первоначально восемь из них считались пропавшими без вести. После спасения пятерых продолжаются поиски остальных членов экипажа.

В операции участвуют румынская пограничная полиция, авиационные подразделения и службы по чрезвычайным ситуациям. Для поддержки спасателей в район происшествия направили вертолёт Black Hawk с медицинской бригадой.

Причина пожара пока не установлена. Также не подтверждено, был ли танкер поражён беспилотником. Ранее сообщалось, что в ночь перед происшествием военные радары обнаружили беспилотники вблизи Сулины и в районе острова Серпилор.