В Семее состоялось открытие пятизвёздочного гостинично-ресторанного комплекса Pana Unique Semey, реализованного в рамках инвестиционного форума "Туған жерге туыңды тік", передаёт BAQ.KZ.

Здание комплекса было построено в 1890 году и ранее являлось первой механизированной мельницей города. В ходе реконструкции исторический объект сохранил свой архитектурный облик и был преобразован в современный гостиничный комплекс.

Проект стал одним из крупнейших инвестиционных объектов региона. Общая стоимость инвестиций составила около 6,5 млрд тенге. В период реконструкции были временно трудоустроены 250 человек, а после ввода комплекса в эксплуатацию создано 105 постоянных рабочих мест.

Гостиница рассчитана на 91 номер общей вместимостью 180 мест, общая площадь здания составляет 8 300 квадратных метров. В состав комплекса входят несколько ресторанов, кофейня, спа-центр и конференц-зал.

В церемонии открытия принял участие аким области Абай Берик Уали. Глава региона отметил, что новый объект станет важным стимулом для развития туризма, сферы услуг и предпринимательства.

"Это значимый инвестиционный проект для Семея. Восстановление исторического здания без утраты его облика — большая работа, которая усиливает туристический и экономический потенциал региона", — подчеркнул аким области.

В целом по области с начала года количество реализуемых проектов увеличилось с 29 до 97, а объём привлечённых инвестиций вырос с 2,2 трлн до 3,5 трлн тенге.